شكرا لمتابعة خبر عن «السديس» يعلن استمرار الدراسة عن بعد في معهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الجمعة، قرارًا باستمرار الدراسة عن بعد في معهد وكلية الحرم المكي، والمسجد النبوي، تزامناً مع القرار السامي بالاستمرار في تقديم الخدمات حرصاً على صحة وسلامة الطلاب التعليمية لما تبقى من الفصل الدراسي الأول.
وقال الشيخ عبدالرحمن السديس، أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على صحة وسلامة طلاب العلم بمعهد الحرمين، وكلية المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حريصة على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة - حفظها الله - إلى جميع الجهات المسؤولة والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة.
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