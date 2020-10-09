شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بوضع حلول جذرية لمشاكل ضعف الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ضعف شديد ومستمر في شبكة الإنترنت، مطالبين بوضع حلول جذرية لمشكلة ضعف شبكات الإنترنت.

ودشن مواطنون هاشتاقًا تحت عنوان ‎" كيف الإنترنت عندكم " للتعبير عن معاناتهم مع شبكات الاتصال، مشيرين إلى أن مشكلة الإنترنت يعاني منها معظم السكان، والشركات لاتقدم خدمات ذو كفاءة عالية، بحسب قولهم.

ومن جانبه، علق أحد المغردين على الهاشتاق: "‏ شركات stc و zain وmobily يأخذون رخصة مشغل شبكة جوال وإنترنت المفروض هذه الشركات تأخذ رخصة مقاول فقط ويستقطبون شركات صينية وكورية وهندية والله أفضل ".

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وأوضح مغرد آخر: "‏ شبكة الإنترنت ضعيفة منذ ٣ أسابيع لا نستطيع الدخول لمنصة مدرستي ".

ورأى مغرد ثالث:" ‏ادفع شهريا 1000 ريال مقابل أسوء خدمات، وإذا كلمتهم كأنك تشحت منهم حقك في خدمة راقية واحترافية، هل هو طلب مستحيل من العميل أن يعطى حقه في الخدمة الراقية واللي يدفع عليها أموال وليست مجانا وصدقة منهم ! ".

‎وقال مغرد رابع: "‏ بعد مُعاناة لمدة 5 سنوات وألف شكوى وأخيراً قرروا في شركة الاتصالات تركيب برج لنا والآن النت ممتاز، الحمدالله ".