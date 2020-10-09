النمر: حليب الخلفات لا يسبب أمراض الشرايين والجلطات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد استشاري وأستاذ القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن حليب النياق " الخلفات " لا يسبب أمراض الشرايين والجلطات. أكد استشاري وأستاذ القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن حليب النياق " الخلفات " لا يسبب أمراض الشرايين والجلطات. وأوضح النمر، " أن حليب الخلفات أقل كوليسترولا من حليب البقر والغنم "، نافيًا ما يُشاع بأنه يسبب الجلطات. وكان النمر، قد ذكر في تصريحات سابقة أن حليب الإبل قد يساعد في التحكم بالسكري والكوليسترول.

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