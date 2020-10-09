«هلال جدة» يشارك في فعاليات الكشف المبكر عن أورام الثدي

شارك فريق التطوع بالقسم النسائي في هيئة الهلال الأحمر السعودي في فعاليات البرنامج التوعوي للكشف المبكر عن أورام الثدي بمحافظة جدة.

وتمثلت مشاركة الفريق في معرض توعوي وتثقيقي بالمراكز التجارية بالمحافظة للتعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر عامة ومن القسم النسائي بشكل خاص، بالإضافة للتوعية والبرامج التطوعية.

وقدم الفريق خلال المشاركة بتقديم النصائح والإرشادات من خلال المتطوعات في فعاليات البرنامج التوعوي عن الكشف المبكر لأورام الثدي.

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من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد أن القسم شارك في هذه الفعاليات من خلال ركن تعريفي تم عرض فيه خدمات الهلال الأحمر وبرامج التطوع التي يقدمها بالإضافة إلى كيفية الانضمام إلى برنامج التطوع في الهلال الأحمر.

وقال أبوزيد: إن الركن شارك بالتعريف عن سرطان الثدي وخطورته والعوامل المسبب له بالإضافة إلى الأغذية الضارة ومخاطر السمنة وعلاقتها بسرطان الثدي.

وأشار أبوزيد إلى أن الركن شارك في توعية الحضور بالفحص الذاتي لسرطان الثدي والطريقة المثلى لها من خلال متطوعات متخصصات في هذا المجال الطبي بالإضافة إلى ركن توعوي للأطفال تم من خلاله توزيع الهدايا للأطفال المرافقين مع عائلاتهم.