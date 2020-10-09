متحدث التعليم: حققنا الأهداف المرحلية للتعليم عن بُعد في الفترة الماضية

أشاد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، بتكاتف وتعاون الأسر والشراكة مع الوزارة لتحقيق مصلحة الطلاب.

وقال الأحمري في تصريحات للإخبارية، مساء اليوم الخميس، أن التعليم عن بعد مستمر في الجامعات بكافة المقررات النظرية عن بُعد والعملية حضوريًّا، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت الأهداف المرحلية للتعليم عن بُعد في الفترة الماضية، وأن اللجان التي شكلتها تعمل على مستوى الكليات؛ لتقييم الوضع لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة التعليم قالت: إنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، إنه تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم ل لإصابة بفيروس كورونا، وبعد تقييم وضع الدراسة عن بُعـد خلال الأسابيع الماضية، من خلال اللجنتين المشكلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم، وما انتهتا إليه من توصيات تثبت كفاءة منصات التعليم عن بُعد، فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار العملية التعليمية عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامـة للتدريب التقني والمهني؛ وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حاليًّا.

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وأكدت الوزارة أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرصهما على استمرار الرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتھم أمن الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا؛ كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بُعد، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الوطن وأبنائه، كذلك دعم الأسرة والمجتمع للتعليم عن بُعد؛ حيث تضافرت كل الجهود لقصة النجاح التي تحققت للتعليم عن بُعد في المملكة.

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