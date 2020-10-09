«التعليم» تعلن خلال أيام آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول

قالت وزارة التعليم إنه تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وبعد تقييم وضع الدراسة عن بُعـد خلال الأسابيع الماضية، من خلال اللجنتين المشكلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم، وما انتهتا إليه من توصيات تثبت كفاءة منصات التعليم عن بُعد، فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار العملية التعليمية عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامـة للتدريب التقني والمهني؛ وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حاليًّا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرصهما على استمرار الرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتھم أمن الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا؛ كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بُعد، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الوطن وأبنائه، كذلك دعم الأسرة والمجتمع للتعليم عن بُعد؛ حيث تضافرت كل الجهود لقصة النجاح التي تحققت للتعليم عن بُعد في المملكة.

وقالت وزارة التعليم: إنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام، مع دعواتنا لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بالنجاح والتوفيق وللجميع السلامة من أي مكروه.

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