أخبار السعودية اليوم.. استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.. والسجن سنة وغرامة 30 ألف ريال لانتحال صفة محامي

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 8 أكتوبر 2020م، منها: أمر سامٍ باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول، والنيابة العامة تحدد السجن سنة وغرامة 30 ألف ريال لانتحال هذه الصفة، وتطبيق «سكني» يتيح إصدار رخص البناء إلكترونيًّا.

أمر سامٍ باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

إصابات كورونا الجديدة بالمملكة.. المدينة وينبع ومكة في الصدارة

تصدرت المدينة المنورة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 57 حالة إصابة ؛ تلتها ينبع بـ38حالة، ثم مكة المكرمة 36 حالة، فبلجرشي 31 حالة.

التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة المتخصصة

أنهى الأمن العام تأهيل 148 متدربة من المجندات برتبة جندي في الدورة الثالثة، والتحقن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المرور يُحذر من سباق المركبات على الطرق العامة.. ويُحدد قيمة الغرامة

حذرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، من إجراء سباق المركبات على الطرق العامة، مشيرة إلى قيمة الغرامة المقررة.

الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحيتها.

أمين منطقة الرياض يُكلف عددًا من الكفاءات في مناصب قيادية

أصدر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، اليوم الخميس، عددًا من القرارات الإدارية بتكليف عدد من الكفاءات في مناصب قيادية تطويرًا لمنظومة العمل.

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النيابة العامة: السجن سنة وغرامة 30 ألف ريال لانتحال هذه الصفة

أكدت النيابة العامة أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزَّز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، ويُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافًا لأحكام نظام المحاماة.

ثلاثيني حاول تنظيف سلاحه فأصيب بطلقتين في الصدر والبطن بالباحة

كشفت مصادر لـ(عاجل) عن إصابة شخص بطلق ناري، صباح اليوم الخميس، أثناء محاولته تنظيف سلاحه في منطقة الباحة.

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمهندسين في التخصصات المختلفة

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن طرح وظائف بمسمى (مدرب) و(مدربة) لذوي الخبرات الوطنية حمَلة البكالوريوس في التخصصات الهندسية المختلفة.

تطبيق «سكني» يتيح إصدار رخص البناء إلكترونيًّا

أتاح برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان خدمة إصدار رخص البناء الإنشائية إلكترونيًّا للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية لخيار البناء الذاتي على أراضي مخططات «سكني»، التي تم إطلاقها مؤخرًا للمواطنين الراغبين في البناء على أراضيهم بالاستفادة من مجموعة من التصاميم لنخبة من المكاتب الهندسية.

الزكاة والدخل: 3 أنواع من الغرامات تُفرَض على مخالفي ضريبة التصرفات العقارية

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن مخالفة أحكام ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريخ 14/2/1442هــ؛ يترتَّب عليها 3 أنواع من الغرامات المالية، تُفرَض على البائع الذي يُعَد مسؤولًا عن توريد قيمة الضريبة إلى الهيئة.

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