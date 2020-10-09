عاجل-التعليم: آلية الاختبارات خلال أيام

أعلنت وزارة التعليم أنه تأكيدا على اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا ، وبعد تقييم وضع الدراسة عن بعد خلال الأسابيع الماضية، من خلال اللجنتين المشكلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم، وما انتهت إليه من توصيات تثبت كفاءة منصات التعليم عن بعد، فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار العملية التعليمية عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، في التعليم العام والتعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حالية.

وأكدت وزارة التعليم أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرصهما على استمرار الرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا، كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بعد، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة دوت الخليج وأبنائه، كذلك دعم الأسرة والمجتمع للتعليم عن بعد، حيث تضافرت كافة الجهود لقصة النجاح التي تحققت للتعليم عن بعد في المملكة.

وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام.