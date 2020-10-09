عاجل-التعليم: آلية الاختبارات خلال أيام

وأكدت وزارة التعليم أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرصهما على استمرار الرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا، كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بعد، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة دوت الخليج وأبنائه، كذلك دعم الأسرة والمجتمع للتعليم عن بعد، حيث تضافرت كافة الجهود لقصة النجاح التي تحققت للتعليم عن بعد في المملكة.
وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام.
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