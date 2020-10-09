السعودية اليوم / لبنان تسجل 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1376 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 21625، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 439 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة .

// انتهى //

21:06ت م

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بيروت 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 49744 إصابة.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 21625، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 439 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة .// انتهى //21:06ت م0239

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