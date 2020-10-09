- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري بأنه خلال الأيام المقبلة ستعلن الوزارة تفاصيل آلية الاختبارات.
وأكدت في مداخلة مع قناة الإخبارية " أن الوزارة مستعدة بكافة خططها فيما يتعلق بآلية الاختبارات، وستعلن خلال الأيام المقبلة عن كافة التفاصيل التي سيتم اتباعها.
وأوضحت أن الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم والتحقق من جودة العملية التعليمية ومعرفة نواتجه، مشيرة بأنه لابد أن تكون هناك اختبارات لقياس نواتج التعلم خلال المرحلة الماضية والقيام على الخطط العلاجية للطلاب. مبينة أنه سيتم الإعلان عنها في وقت قريب بإذن الله.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي
09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 12:33 AM
قالت: الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم وجودة العملية التعليمية
كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري بأنه خلال الأيام المقبلة ستعلن الوزارة تفاصيل آلية الاختبارات.
وأكدت في مداخلة مع قناة الإخبارية " أن الوزارة مستعدة بكافة خططها فيما يتعلق بآلية الاختبارات، وستعلن خلال الأيام المقبلة عن كافة التفاصيل التي سيتم اتباعها.
وأوضحت أن الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم والتحقق من جودة العملية التعليمية ومعرفة نواتجه، مشيرة بأنه لابد أن تكون هناك اختبارات لقياس نواتج التعلم خلال المرحلة الماضية والقيام على الخطط العلاجية للطلاب. مبينة أنه سيتم الإعلان عنها في وقت قريب بإذن الله.
، متحدث "التعليم": سنعلن تفاصيل آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث "التعليم": سنعلن تفاصيل آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.