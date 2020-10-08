شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت يتلقى اتصالاً من خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020 تلقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اتصالاً هاتفياً من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة

جاء ذلك بمناسبة بمناسبة اختيار سموه ولياً للعهد. وشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة.

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