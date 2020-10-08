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ولي عهد الكويت يتلقى اتصالاً من خادم الحرمين الشريفين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 8 أكتوبر 2020

تلقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اتصالاً هاتفياً من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة

 

جاء ذلك بمناسبة بمناسبة اختيار سموه ولياً للعهد. وشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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