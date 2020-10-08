شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة دعمت تحول «واحة الأحساء» إلى نقطة جذب للباحثين عن الحضارة والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسجيل واحة الأحساء "أكبر واحة نخيل في العالم"، لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وثمن سموه ما قدمته القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لتنمية وتطوير واحة الأحساء، وتعزيز البنية التحتية في الواحة، وتحويلها إلى نقطة جذب رئيسية للباحثين عن التاريخ والحضارة العريقة، بدعم ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الذي يولي قطاع التراث والثقافة اهتماماً بالغاً، ويحرص على إبراز المنطقة وما تزخر به من مواقع مميزة، مشيداً سموه بجهود صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في حماية الكنوز التراثية في المملكة، ونقلها إلى النطاق العالمي، والتعريف بها، مشيراً سمو نائب أمير الشرقية إلى أن الجهود تتواصل لتنمية واحة الأحساء وتعزيز قدرات العاملين على حماية الواحة وتطويرها، بالإضافة إلى أن المشروعات تتواصل لإبراز الوجه الحضاري المشرق للواحة والمنطقة، بالتزامن مع مشروعات جودة الحياة، وأنسنة المدن، وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

مؤكداً سموه على تقدير جهود كافة العاملين على تسجيل الواحة، وإنجاز المشروعات التنموية فيها، لافتاً إلى أن كل الجهود هي محل تقدير واعتزاز، وأن المسيرة تتواصل بدعم سخي وكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله-.