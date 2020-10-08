شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: سنعلن خلال الأيام المقبلة آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة التعليم بيانًا صحفيًا نصه ما يلي ( تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدراية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وبعد تقييم وضع الدراسة عن بُعد خلال الأسابيع الماضية، من خلال اللجنتين المشكلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم، وما انتهتا إليه من توصيات تثبت كفاءة منصات التعليم عن بُعد، فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار العلمية التعليمية عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدرسي الحالي ١٤٤٢هـ في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حاليًا.

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