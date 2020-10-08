شكرا لقرائتكم خبر عن «غينيس» تعلن: الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تسجيل الأحساء رسميًا، في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية «أكبر واحة نخيل في العالم».

في الوقت نفسه، نشر الموقع الرسمي للموسوعة، صورة واحة الأحساء، معلنا تسجيلها في الموسوعة، وذكرت: «أكبر واحة قائمة بذاتها في العالم هي واحة الأحساء، وتقع في جنوب شرق المملكة العربية السعودية، ويوجد أكثر من 2.5 مليون نخلة في الواحة، والتي تتغذى من طبقة المياه الجوفية الضخمة، مما يسمح بالزراعة على مدار السنة في منطقة صحراء رملية، تمت تسمية الواحة على اسم منطقة الأحساء التي تقع فيها، وتحتل حوالي 85.4 كيلومتر مربع «32.9 ميل مربع»، مروية بتدفق أكثر من 280 ينبوعًا ارتوازيًا من المياه».

وتعدّ واحة الأحساء أحد أبرز الوجهات السياحية في السعودية، كما تعد من بين أهم مواقعها المسجلة لدى قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك لما تزخر به من معالم أثريّة وكنوز تراثية تتبع تاريخ استيطان البشر للمنطقة منذ العصر الحجري الحديث، كما سجلت الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2018، ومنذ عام 2015 الأحساء مسجلة ضمن المدن المبدعة في اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والتي سجلت حضورا لافتا من بين مدن العالم.