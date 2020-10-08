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شكرا لقرائتكم فيديو.. متحدث التعليم: ندرس الوضع بشكل كامل بما يحقق مصلحة الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. متحدث التعليم: ندرس الوضع بشكل كامل بما يحقق مصلحة الطلاب
الإعلان عن تفاصيل آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت المتحدث باسم التعليم العام إبتسام الشهري، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيل آلية الاختبارات.
وأضافت الشهري خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن التعليم تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم وجودة العملية التعليمية، ولهذا لا بد وأن يكون هناك اختبارات والقيام بالخطط العلاجية للطلاب وسيتم الإعلان عنها بشكل قريب.
وأعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.
وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: تأكيدًا على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.
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