2020-10-08

كل ما تود معرفته عن منصة مدرستي بعد استمرار التعليم عن بعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعتبر منصة مدرستي أحد المواقع الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير التعليم في المملكة، وهي تكون العصا السحري لتلك الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة وخلال مرحلة التعليم عن بعد خاصةً بعد استمراره حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

التسجيل في منصة مدرستي

ويبحث الكثير من أولياء الأمور وكذلك طاقم الكادر التعليمي عن طريقة التسجيل بمنصة مدرستي بالخطوات، كما يتم التساؤل الكثير من المقيمين في المملكة عن توفر إمكانية التسجيل بالطرق الإلكترونية دون الذهاب إلى المدرسة.

في إطار هذا خصصت وزارة التعليم عدة طرق ومواقع إلكترونية يتمكن من خلالها الطلاب والكادر التعليمي التسجيل في منصة مدرستي للتعلم عن بُعد، ويكون هذا الدعم من الوزارة وعيًا منها للحفاظ على أرواحهم الغالية.

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طرق التسجيل على منصة مدرستي

موقع توكلنا وهو من المواقع الإلكترونية المعتمدة ويقدم خدمات متنوعة للمواطنين.

موقع باك تو سكول وهو أحد المواقع الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم.

كما يتمكن ولي الأمر من تسجيل الدخول على تلك المنصة من خلال قائد المدرسة الخاصة بالطالب، حيث إنه يمتلك الكثير من الصلاحيات التي تؤهله لفعل ذلك.

طريقة دخول المنصة عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا في وقت سابق أن طريقة دخول مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له.

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

رحلة الطلاب في منصة مدرستي

وتشتمل مهام الطلاب في المنصة على ما يلي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي . الاستعداد لليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الصباحية. الدخول للجدول الدراسي والاستعداد للحصة. حضور الحصص الافتراضية مع المعلم. أداء المهام والأنشطة إلكترونية المسندة من المعلم. التفاعل مع المعلم والأقران في أنشطة المدرسة الإلكترونية. الحصول على التغذية الراجعة من المعلم عبر المنصة وأدوات التفاعل. أداء الاختبار التقويمي.

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