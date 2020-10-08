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طريقة تحميل تطبيق تيمز وربطه بـ منصة مدرستي خلال مرحلة التعليم عن بعد
يهدف إلى تسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد
متابعات الخليج 365 - الرياض
تستأنف المملكة مرحلة التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.
وضمن أبرز الآليات التي تعتمد عليها وزارة التعليم في مرحلة التعليم عن بعد هو تطبيق تيمز، والذي تم استخدامه مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.
تطبيق تيمز:
وتطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.
ويتوفر تيمز في إصدارات 32 و64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac وiPhone وAndroid وWindows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.
رابط تحميل تطبيق تيمز:
ويمكن تحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي، حيث يمكن تحميله من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
طريقة الدخول إلى برنامج تيمز
وأتاحت وزارة التعليم إمكانية تسجيل الدخول لمنصة مدرستي من خلال برنامج تيمز ويمكن الحصول على البيانات المتعلقة بالتسجيل على المنصة من خلال البرنامج ثم القيام بتسجيل الدخول عن طريق هذه الخطوات:
- أول شيء ستتوجه إلى موقع توكلنا من خلال متصفح الإنترنت.
- ثم القيام بتنزيل الإصدار الذي يناسبك ثم تفعيله على الهاتف أو الجهاز الخاص بك.
- بعدها قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية بعد القيام بتسجيل دخولك أو القيام بتفعيل حساب جديد.
- ثم قم بالنقر على زر منصة مدرستي من خلال كلمة حسابي.
- ثم اضغط على زر اسم المستخدم ثم اضغط على زر الإرسال الذي يتواجد في النافذة المنبثقة على الصفحة.
- سوف يقوم البرنامج بإرسال رسالة نصية تحمل كلمة مرور خاصة.
- ثم انتقل إلى منصة مدرستي بشكل مباشر عن طريق الإنترنت.
- ثم اضغط زر تسجيل الدخول لحساب مايكروسوفت.
- قم بإدخال اسم المستخدم ثم اضغط على زر التالي.
- بعدها قم بإدخال كلمة المرور وبعدها قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.
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