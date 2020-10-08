محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات بلغ 52658 والوفيات 1783 شخصا سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 138 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52658 حالة. وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم عن وفاة 4 أشخاص ليرتفع العدد إلى 1783 وفاة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 36958 حالة بعد تسجيل 101 حالة تعافٍ في آخر 24 ساعة.فيروس كورونا الجديد الجزائر الجزائر تسجّل 138 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-08 سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 138 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52658 حالة. وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم عن وفاة 4 أشخاص ليرتفع العدد إلى 1783 وفاة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 36958 حالة بعد تسجيل 101 حالة تعافٍ في آخر 24 ساعة. Advertisements 08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 11:14 PM إجمالي الحالات بلغ 52658 والوفيات 1783 شخصا إجمالي الحالات بلغ 52658 والوفيات 1783 شخصا سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 138 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52658 حالة. وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم عن وفاة 4 أشخاص ليرتفع العدد إلى 1783 وفاة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 36958 حالة بعد تسجيل 101 حالة تعافٍ في آخر 24 ساعة. ، الجزائر تسجّل 138 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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