محمد بن مسعود - الدمام - لو طبقت الأنظمة من الآسيوي والفيفا احتجاج ‫النصر مقبول كشف أحمد الأمير الخبير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن السيناريو الذي قد يحدث في الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني. وقال الأمير: "لو تم تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة من قِبل الاتحاد الآسيوي والفيفا بخصوص فترات التسجيل وطرق التسجيل ورخص المشاركة، فإن احتجاج ‫النصر سوف يقبل أما إذا تم التغاضي عنها أو عن بعضها فذلك كفيل بالرفض ولكن سوف تكون ‫كأس صاحبة كلمة الحسم".دوري أبطال آسيا النصر

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 11:55 PM لو طبقت الأنظمة من الآسيوي والفيفا احتجاج ‫النصر مقبول Advertisements مختص في لوائح الفيفا يكشف عن السيناريو الذي قد يحدث في احتجاج النصر ضد بيرسبوليس مختص في لوائح الفيفا يكشف عن السيناريو الذي قد يحدث في احتجاج النصر ضد بيرسبوليس كشف أحمد الأمير الخبير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن السيناريو الذي قد يحدث في الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني. وقال الأمير: "لو تم تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة من قِبل الاتحاد الآسيوي والفيفا بخصوص فترات التسجيل وطرق التسجيل ورخص المشاركة، فإن احتجاج ‫النصر سوف يقبل أما إذا تم التغاضي عنها أو عن بعضها فذلك كفيل بالرفض ولكن سوف تكون ‫كأس صاحبة كلمة الحسم". الكلمات المفتاحية

، مختص في لوائح الفيفا يكشف عن السيناريو الذي قد يحدث في احتجاج النصر ضد بيرسبوليس ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم