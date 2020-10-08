شكرا لمتابعة خبر عن استمرار التعليم عن بعد للمقررات النظرية في الجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلن متحدث التعليم الجامعي طارق الأحمري، عن استمرار التعليم عن بعد للمقررات النظرية في الجامعات.
وكانت وزارة التعليم، قد اعلنت عن استمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن آلية الاختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.
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