اخبار السعوديه

التعليم تعلن آلية الاختبارات خلال أيام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعلن آلية الاختبارات خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن استمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول.

وأكدت وزارة التعليم أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وحرصهما على استمرار الرحلة التعليمية الأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات في ظل جائحة ؛ كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بعد ، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الوطن وأبنائه.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن آلية الاختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تعلن آلية الاختبارات خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا