شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعلن آلية الاختبارات خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن استمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول.

وأكدت وزارة التعليم أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وحرصهما على استمرار الرحلة التعليمية الأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا ؛ كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بعد ، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الوطن وأبنائه.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن آلية الاختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.