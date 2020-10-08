شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ محمد الإثيوبي عن عمر يناهز 75 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

غيب الموت الداعية المعروف الشيخ محمد علي الإثيوبي اليوم في مكة المكرمة عن عمر يناهز 75 عاما.

وكان الشيخ الراحل محمد الإثيوبي آلف العشرات من الكتب، من بينها البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، وشرح ألفية السيوطي في الحديث، وقُرَّة العَين في تلخِيص تَراجم رجَال الصحيحين، والجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس.

يذكر أن الشيخ الراحل الإثيوبي تتلمذ على يده الآلاف من الطلاب من طلاب العلم في دار الحديث المكية ومن خلال دروسه التي كان يقدمها في الحرم المكي.