استهدفت 20 شاباً.. مبادرة مجانية لدعم الراغبين في العمل في بريدة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):أطلق أحد رجال الأعمال، مبادرة مجانية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، لدعم الشباب الراغبين في العمل، وذلك برعاية كرية من قادة المملكة.
وتضمنت المبادرة التي أعلن عنها سليمان العييري، تهيئة محلات مجانية للشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل.
وقام المزارعون وأصحاب المحلات والأسواق بدعم الشباب بامدادهم بالبضائع اللازمة، حيث تمكنت المبادرة من توظيف قرابة ٢٠شاباً.
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