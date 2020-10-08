- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن صور مبهرة لمسجد الملك فيصل في موريتانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):نشر وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية، اليوم الخميس، صور مبهرة لمسجد الملك فيصل، رحمه الله، في موريتانيا، والذي أمر ببنائه عام ١٩٧٢م.
وبعد افتتاح المسجد عام 1978م، أصبح صرحًا إسلاميًا كبيرًا وسط مدينة نواكشوط العاصمة الموريتانية، وقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله" بإعادة ترميمه على نفقة حكومة المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور مبهرة لمسجد الملك فيصل في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.