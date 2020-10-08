شكرا لمتابعة خبر عن صور مبهرة لمسجد الملك فيصل في موريتانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشر وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية، اليوم الخميس، صور مبهرة لمسجد الملك فيصل، رحمه الله، في موريتانيا، والذي أمر ببنائه عام ١٩٧٢م.

وبعد افتتاح المسجد عام 1978م، أصبح صرحًا إسلاميًا كبيرًا وسط مدينة نواكشوط العاصمة الموريتانية، وقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله" بإعادة ترميمه على نفقة حكومة المملكة.

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