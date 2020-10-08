شكرا لمتابعة خبر عن التحاق 148 مجندة بالعمل في القوات الخاصة لأمن الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أنهى الأمن العام تأهيل 148 متدربة من المجندات برتبة جندي في الدورة الثالثة، والتحقن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

حيث أمضين ثلاثة أشهر من التدريب تلقين خلالها عدداً من المهارات و التدريبات المتخصصة الأمنية والإدارية، التي تمكنهن من أداء مهامهن والإسهام بخدمة دينهن و قيادتهن ووطنهن .