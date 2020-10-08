شاهد.. طالب يتحدى السرطان ويتابع دروسه "عن بعد" من على سريره الأبيض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق مقطع فيديو، تحدي حقيقي لـ الطالب طلال الشهراني، الذي تحدى مرض السرطان وظهر وهو يتابع دروسه اليومية، عبر وثق مقطع فيديو، تحدي حقيقي لـ الطالب طلال الشهراني، الذي تحدى مرض السرطان وظهر وهو يتابع دروسه اليومية، عبر منصة مدرستي ، من على سريره الأبيض. وأظهر مقطع الفيديو الطفل أثناء متابعة دروسه على الرغم من المحاليل الطبية التي تتواجد بيديه، والتي لم تعوقه عن متابعة مستقبله.

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