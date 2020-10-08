شكرا لمتابعة خبر عن بعد قرار استمرار التعليم عن بُعد.. الطلاب يؤكدون: وزير التعليم يضع مصلحتنا فوق كل اعتبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أشاد الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة بمجهود وزير التعليم في عملية التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، خاصة بعد صدور الامر السامي باستمرار "التعليم عن بعد".

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي التواصل هاشتاق تحت عنوان ‏‎"شكرا وزير التعليم"، مؤكدين خلاله أن وزير التعليم يضع مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار.

وقال أحد المغردين : " شكرا للقيادة على راسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، شكرا من القلب للوزير المتفاعل مع كل مصلحة لحاجة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات".

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وعلق مغرد آخر قائلا: " لمساعدة أبنائنا وبناتنا نتمنى من معاليكم تخفيض أنصبة المواد والتركيز على المواد التي تعتمد معلوماتها على بعضها بعضاً في السنوات اللاحقة، وأن تكون الحصص اليومية 3-4 حصص، فهناك إجهاد كبير عند مقابلة جهاز 7 حصص، وتضع لجنة لكل مادة لحذف المعلومات الثانوية.

وتابع مغرد آخر : "وزير التعليم يضع مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار"، وأضاف مغرد : "‏من القلب ‎شكرا وزير التعليم على القرار الحكيم والذي يصب في مصلحة طلابنا وطالبتنا، حفظ الله الجميع" ٠