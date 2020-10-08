شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يُقرر إعادة النظر في العقوبات التبعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قرر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، إعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية.
وجاء ذلك بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، وفقًا للجريدة الرسمية " أم القرى ".
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