شكرا لمتابعة خبر عن بعد إنهاء عقودهم.. طلاب كلية التقنية بالخبر يواجهون مستقبل مجهول "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):اشتكى عدد من المتدربين والمتدربات في عدد من كليات التقنية من انتهاء العقود المشغلين الدوليين، وعدم توقيع عقود جديدة .
وقالت رنا المالكي، إحدي طالبات كلية التقنية بالخبر، لبرنامج "ياهلا"، إنه تم إنهاء عقودهم بدون سابق إنذار منذ ٢٩أغسطس .
وتابعت الطالبة أن إنهاء العقود يؤثر سلبا على مستقبل دراستهم وتخرجهم وذلك نتيجة عدم استمرار الدراسة في كليتهم حتي الآن.
وأضافت أنهم يتلقون كلام غير منطقي من الكلية، مؤكدة أن كل الكليات مغلقة، بدون أسباب واضحة، مشيرة إلى أنهم يواجهون مستقبل مجهول.
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