شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على وادي الأديرع أشهر أودية منطقة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تحتوي منطقة حائل علي أشهر الأودية ويسمى "وادي الأديرع"، وهو وادي كبير يجري في المنطقة يجري في المنطقة عند هطول الأمطار .

وأوضح تقرير تليفزيوني، أن وادي الأديرع يبلغ طوله ١٣٠ كيلو متر ومتوسط انحداره ٣متر، وينبع من جنوب منطقة حائل ويصل إلى جنوب غرب محافظة بجعة ويصب في قاع الملح .

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وأضاف أن الوادي عندما يسيل يحول بين القانطين علي ضفتيه، لافتًا إلى أنه يقسم المدينة إلى قسمين شرقي وغربيا، ومن أهم روافده وادي جفيفة .

وكشف التقرير، أن آخر سيل تعرض له الوادي عام ١٤٤٠ ه، عند جريانه يشكل قلق وهاجس للدفاع المدني بسبب المتهورين والمتنزهين الذين لايعرفون خطورة هذا الوادي.

وأشار أن الوادي قديما باسم الدعجاء، ثم وادي حائل، ثم وادي الاديرع نسبة إلى هضبة الديرع الذي ينحدر منها.