وزير الخارجية يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد بن هلال البوسعيدي، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وأشاد وزير الخارجية، خلال الاستقبال، بالجهود التي بذلها السفير البوسعيدي في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوها بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، ومتمنيًّا له دوام التوفيق والنجاح.

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حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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