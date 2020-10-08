بالصور.. وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي وزير خارجية موريتانيا

بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها..

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقر وزارة الخارجية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. رئيس مالي يستقبل الوزير أحمد قطان قطان: المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني لتحقيق طموحاته

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