ترحيب واسع بالقرار السامي لتمديد التعلم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

لاقى القرار السامي باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، ترحيبًا واسعًا وإشادة كبيرة من قبل المختصين وأولياء الأمور والطلاب.

وعبر أولياء أمور الطلاب عن بالغ سعادتهم بالقرار السامي الكريم الذي صدر عن القيادة باستمرار التعليم عن بُعد، مشيرين إلى أنه قرار حكيم من القيادة الرشيدة التي تحرص على أن تكون صحة و سلامة الإنسان أولًا، مع توفيرها كل مقومات التعليم عن بُعد؛ ليواصل الطلاب والطالبات مسيرتهم التعليمية دون توقف رغم الظروف الاستثنائية.

وفي هذا السياق، قال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، عبر صفحته على موقع تويتر، إن استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول يعكس مدى نجاح التعليم الإلكتروني ومنصة مدرستي.

بدوره، علق د.ناصر الشلعان مدير عام تعليم المنطقة الشرقية، على القرار، قائلًا: لا شك أن القيادة الحكيمة أيدها الله قد جعلت سلامة الطلاب من أولوياتها خصوصًا إبّان جائحة فيروس كورونا، وما الأمر السامي القاضي باستمرار التعليم عن بُعد إلا دليل على ذلك الاهتمام. حفظ الله وطننا وحكومتنا ووفّق طلابنا -ثروة الوطن- ليكملوا رحلة التعليم، ويسهموا في صناعة مجد الوطن.

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من جانبه، رأى مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن قرار استمرار التعليم عن بُعد يبرز الاهتمام المتزايد من القيادة بسلامة الطلاب والطالبات، والحرص على تسخير كل الإمكانات والقدرات التقنية التي تكفل مواصلتهم لرحلتهم الدراسية وفق أفضل الممارسات التعليمية عبر منصة مدرستي وهم ينعمون بالصحة والأمان.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن، في وقت سابق اليوم، صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بتويتر اليوم الخميس: «تأكيدًا على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة».

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