مصادر: الشاطئ النسائي في جدة برسوم.. والعاملات نساء فقط

يسمح لهن بممارسة الرياضات المنوعة
كشفت مصادر عن ملامح النادي الشاطئ المخصص للنساء على الواجهة البحرية بمدينة جدة والذي يمسح لهن بممارسة الرياضات المنوعة.
وقالت المصادر لـ(عاجل)، إن النادي سيكون عبارة عن نادٍ رياضي مطل على الشاطئ يسمح بممارسة الرياضات المنوعة والسباحة، وسيكون الدخول إليه برسوم في متناول الجميع، وإن القائمين عليه من النساء فقط؛ حيث سيخلق فرص عمل للمواطنات.
وأوضحت المصادر أن المنتجعات الفندقية الموجوده سابقًا على الواجهة البحرية، ستتم إزالتها على مراحل حتى انتهاء مشروع تطوير جزيرة النورس الذي سيتم تطويره من قبل مجموعة فقيه للسياحة والترفية.
وكان أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قد دشن مؤخرًا مشروع تطوير جزيرة النورس، التي تعد ضمن المشاريع التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 وفقًا لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، وذلك من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية وزيادة عدد الممارسين للرياضة.
وتم تغيير فكرة المشروع من شاليهات فندقية يتم تشغيلها عن طريق إحدى الشركات العالمية، إلى مشروع ووجهة سياحية يستهدف كافة رواد الواجهة البحرية من سكان وزوار مدينة جدة؛ حيث سيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية.
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