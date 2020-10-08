أمين منطقة الرياض يُكلف عددًا من الكفاءات في مناصب قيادية

أصدر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، اليوم الخميس، عددًا من القرارات الإدارية بتكليف عدد من الكفاءات في مناصب قيادية تطويرًا لمنظومة العمل.

وجاءت التكليفات كالتالي:

تكليف المهندس محمد بن عبدالله السويلم وكيلًا مساعدًا للخدمات البلدية بوكالة الخدمات ومستشارًا للأمين

تكليف الدكتور فلاح بن عبدالله الدورسي وكيلًا مساعدًا للخدمات البيئية بوكالة الخدمات

تكليف المهندس محمد بن عوض النفيعي وكيلًا مساعدًا للأراضي بوكالة شؤون بلديات المنطقة

تكليف عبدالله بن عبدالعزيز الغانم مشرفًا عامل على الشؤون المالية والإدارية

تكليف الدكتور ماجد بن غانم المطيري مشرفًا عامًا على وحدة الرقابة البلدية

تكليف المهندس محمد بن ناعم العمري رئيسًا لبلدية الشميسي

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تكليف المهندس بندر بن عبدالله الحربي رئيسًا لبدية الشرق.

وكان أمين منطقة الرياض كشف أن الأعوام الخمسة المقبلة ستشهد نقلة نوعيّة وتطوّرًا غير مسبوق في العاصمة نظير الدعم السخيّ الذي تحظى به المدينة من لدن القيادة الحكيمة، واصفًا المرحلة الحاليّة بالتاريخية في مجال التنمية؛ لارتباطها الوثيق بخطط حاضرة ومستقبلية متصلة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال خلال حديثه في اللقاء السادس لأمانة الرياض والمجلس البلدي المنعقد اليوم: «يرتكز العمل في المرحلة الحالية على تطوير المدينة لتتمكن من تجاوز التحديات أبرزها النمو السكاني الكبير الذي شهدته خلال العقود الماضية، وما ترتب عليه من ضرورة مضاعفة الجهود في إيصال الخدمات للسكّان، وتأسيس بنية تحتية متينة قادرة على الوفاء بمتطلبات مستهدف الارتقاء بجودة الحياة».

وأكد الأمير فيصل بن عيّاف أن العمل في الأمانة مؤسسي ويسير وفق خطط دورية، إلى جانب أهداف متوسطة وبعيدة المدى، وهناك حرص على الموازنة في تحديد الأولويات، والعمل بطريقة إستراتيجية للاستفادة من الموارد المتاحة بما يتواكب مع الخطط الخمسية للدولة.

وبيّن أن منسوبي الأمانة على قدر عالٍ من المسؤولية وتمكنوا بكفاءة واقتدار من المحافظة على أدائهم بجودة ودقة في ظل مرور العاصمة بجائحة كورونا المستجد، ولم يدخروا جهدًا في سبيل خدمة السكان وحمايتهم.

وثمن الدور الذي يؤديه المجلس البلدي في إيصال صوت المستفيد، وزياراته الميدانية لمختلف أحياء المدينة واجتماعه المستمر مع الأهالي، مبينًا أن مخرجاته تسهم في الارتقاء جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

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