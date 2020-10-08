التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة المتخصصة

أنهى الأمن العام تأهيل 148 متدربة من المجندات برتبة جندي في الدورة الثالثة، والتحقن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المجندات أمضين 3 أشهر من التدريب تلقين خلالها عددًا من المهارات والتدريبات المتخصصة الأمنية والإدارية، التي تمكنهن من أداء مهامهن والإسهام بخدمة دينهن و قيادتهن ووطنهن.

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