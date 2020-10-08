«المرور» يُحذر من سباق المركبات على الطرق العامة.. ويُحدد قيمة الغرامة

حذرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، من إجراء سباق المركبات على الطرق العامة، مشيرة إلى قيمة الغرامة المقررة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة يعد من الممارسات الخاطئة المخالفة لنظام المرور، والتي تهدد السلامة العامة على الطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن إجراء سباق المركبات على الطرق العامة أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح يعد مخالفة مرورية.

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وحددت الإدارة العامة للمرور أن الغرامة المالية المقررة على مرتكبي مخالفة إجراء سباق المركبات على الطرق العامة تتراوح بين 3و6 آلاف ريال.

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