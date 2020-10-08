الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحيتها.

وأوضحت الجوازات السعودية أن عدم تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحيتها يعرض صاحبها للعقوبات.

وأكدت الجوازات السعودية أن عدم تجديد هوية مقيم يستدعي غرامة مالية قدرها 500 ريال في المرة الأولى، وفي المرة الثانية 1000 ريال، وفي المرة الثالثة يتعرض المقيم للإبعاد.

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وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى إمكانية التأكد من سريان هوية مقيم عبر الدخول على منصة أبشر أو منصة مقيم.

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