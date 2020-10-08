اتفاقية بين موارد الرياض والمركز السعودي لتطوير الخدمات بمراكز ذوي الإعاقة

لدعمهم وتنفيذ البرامج الخاصة بهم
وقع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش، يتم بموجبها تطوير الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية داخل مراكز التأهيل والكادر الوظيفي العامل معهم.
وتتضمَّن الاتفاقية دعم مراكز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من خلال تنفيذ البرامج الخاصة بهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم من الجهات غير الربحية، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية لمنسوبي ومنسوبات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ حرصًا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة داخل المركز، وتحقيقًا لرؤية المملكة التي أكدت ضرورة التكامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.
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