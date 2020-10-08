النيابة العامة: السجن سنة وغرامة 30 ألف ريال لانتحال هذه الصفة

أكدت النيابة العامة أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزَّز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، ويُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافًا لأحكام نظام المحاماة.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها بتويتر اليوم الخميس: «يعاقب الشخص الذي ينتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه صفة القطعية على نفقة المحكوم عليه طبقًا للمادة 37 من نظام المحاماة».

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