التعليم يكمل صورة مكة الحديثة في معرض القمة

أكتملت صورة مكة الحديثة على يد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، بعد أن وضع أول لبنة لـ"بناء صورة مكة" أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص خلال افتتاحه لمعرض القمة، في أحد أركانه التفاعلية، وتتابع من بعده مرتادو وزوار المعرض من الرجال والنساء والشباب والأطفال في بناء صورة مكة في ملحمة وطنية فريدة تجسد مشاركة وتفاعل أفراد المجتمع بمختلف أعماره وفئاته في بناء هذا دوت الخليج بهمة سعودية تسابق فيها الشيب والشباب لتكتمل مربعاتها على يد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة في يوم المعلم تقديراً لدور التعليم والمعلم في بناء بلادنا الغالية.

جاء ذلك خلال زيارته للمعرض بمرافقة عدد من موظفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ووقوفه في السبع المحطات إبتداء بالجولة في القاعة الأولى بين قمم المملكة في 13 منطقة إدارية، ثم الجولة في القاعة الثانية بين قمم مكة المكرّمة الـ77 قمة، وبعدها الاطلاع على الحال في الجزيرة العربية قبل التأسيس بالمرور عبر نفق التاريخ، ثم جلوسهم في قاعة العرض لمشاهدة قمم وشواهد سعودية، ومن ثم مشاركته في بناء صورة مكة، مختتماً جولته في مكة التاريخية قبل 100 عام في المتحف، االصورة التذكارية في مجسم دوت الخليج.

وثمن الزائدي دور جمعية هدية في تقديم محتوى هادف يثري الزائرين بمعلومات عن قمم وشواهد تاريخية في مملكتنا الحبيبة عامةً وفي مكة المكرمة خاصة، واعداً بالعمل بين فريق هدية والتعليم على تنظيم لقاء افتراضي للطلبة لإثراء تجربتهم ومعرفتهم بزيارتهم عن بعد لمعرض القمة.

يذكر أن الصورة البانورامية تعود ملكيتها للمصور الفوتوغرافي بندر الدندني والتقطها في إحدى رحلات تصويره الجوية في سماء مكة المكرمة.