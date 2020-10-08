السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 138 صفر 1442 هجري الموافق 08 اكتوبر 2020 م واس

سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 138 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52658 حالة.

وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم عن وفاة 4 أشخاص ليرتفع العدد إلى 1783 وفاة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 36958 حالة بعد تسجيل 101 حالة تعافٍ في آخر 24 ساعة.

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22:45ت م

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