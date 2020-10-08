السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء "أكبر واحة نخيل في العالم"



الدمام 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ونوّه سموه بالدعم السخي والكريم الذي حظيت به الواحة منذ بدء أعمال تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني ، وما شملته الرعاية الكريمة من مشروعات لحماية المعالم التراثية فيها ، وإحياء ودعم الزراعة عبر منظومة متكاملة من الحزم التنموية ، وكذلك الدعم السخي الذي عزز مكانة الأحساء بصفتها ملتقى للثقافات والحضارة ، وبوابة تاريخية ربطت المملكة بالعالم.

وثمّن أمير المنطقة الشرقية جهود صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، لافتاً النظر إلى أنّ هذا التسجيل هو أحد ثمار المشروع الثقافي الشامل الذي يقوده سمو وزير الثقافة ، بدعم ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تحرص على حماية كنوز المملكة وتاريخها ، وحماية المواقع التراثية ، بصفتها ثروة وطنية تبقى للأجيال ، وشاهدا من شواهد التطور الذي شهدته أرض المملكة على مَرّ الزمن.

وأشار سموه إلى أنّ هذا التسجيل يضع على كاهل الجميع واجباً بحماية الواحة والمحافظة عليها ، والإسهام الفاعل بالتعريف بها كأحد الوجهات السياحية التي تنعم بها المملكة ، معرباً عن شكره لكل الفرق العاملة لإبراز تاريخ الأحساء والتعريف بتراثها في مختلف المحافل والميادين.

// انتهى //

22:08ت م

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الدمام 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بتسجيل واحة الأحساء " أكبر واحة نخيل في العالم" لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.ونوّه سموه بالدعم السخي والكريم الذي حظيت به الواحة منذ بدء أعمال تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني ، وما شملته الرعاية الكريمة من مشروعات لحماية المعالم التراثية فيها ، وإحياء ودعم الزراعة عبر منظومة متكاملة من الحزم التنموية ، وكذلك الدعم السخي الذي عزز مكانة الأحساء بصفتها ملتقى للثقافات والحضارة ، وبوابة تاريخية ربطت المملكة بالعالم.وثمّن أمير المنطقة الشرقية جهود صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، لافتاً النظر إلى أنّ هذا التسجيل هو أحد ثمار المشروع الثقافي الشامل الذي يقوده سمو وزير الثقافة ، بدعم ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تحرص على حماية كنوز المملكة وتاريخها ، وحماية المواقع التراثية ، بصفتها ثروة وطنية تبقى للأجيال ، وشاهدا من شواهد التطور الذي شهدته أرض المملكة على مَرّ الزمن.وأشار سموه إلى أنّ هذا التسجيل يضع على كاهل الجميع واجباً بحماية الواحة والمحافظة عليها ، والإسهام الفاعل بالتعريف بها كأحد الوجهات السياحية التي تنعم بها المملكة ، معرباً عن شكره لكل الفرق العاملة لإبراز تاريخ الأحساء والتعريف بتراثها في مختلف المحافل والميادين.// انتهى //22:08ت م0248

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