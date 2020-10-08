السعودية اليوم / تونس تسجل قرابة 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

سجلت تونس 2357 إصابة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 26889 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 409 حالة بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

21:42ت م

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تونس 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجلت تونس 2357 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس داخل البلاد في شهر مارس الماضي.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 26889 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 409 حالة بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة.// انتهى //21:42ت م0247

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