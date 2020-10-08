السعودية اليوم / المغرب تسجل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2929 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 47 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2486، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 120 الف و 275، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 20 الف و 192.

//انتهى//

21:13ت م

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الرباط 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2929 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 142 ألف و935.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 47 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2486، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 120 الف و 275، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 20 الف و 192.//انتهى//21:13ت م0240

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