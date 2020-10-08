

الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

أنهى الأمن العام تأهيل 148 متدربة من المجندات برتبة جندي في الدورة الثالثة، والتحقن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي ، حيث أمضين ثلاثة أشهر من التدريب تلقين خلالها عدداً من المهارات و التدريبات المتخصصة الأمنية والإدارية، التي تمكنهن من أداء مهامهن والإسهام بخدمة دينهن و قيادتهن ووطنهن .

// انتهى //

20:35ت م

0234





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة المتخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.