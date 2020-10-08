2020-10-08

سلمان ومحمد من أكثر الأسماء تسجيلًا في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية أكثر الأسماء تسجيلًا في المملكة خلال العام الهجري 1441.

وقالت الأحوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أكثر الأسماء تسجيلًا هي، سلمان وملك ومحمد وحور وعبدالله وديم وعبدالعزيز وورد وفهد وكيان وعلي وليان وخالد ونورة وسعود وترف وعبدالرحمن وغني وسلطان وريما.

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وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد أكدت أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء.

وأضافت أن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءًا من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.



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