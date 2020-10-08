أمير مكة يدشن نظام المسعف الالكتروني

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وأوضح العويسي أن النظام يهدف لتقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات والربط مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة، ويعد البرنامج من الأنظمة الالكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة.ويسهم المسعف الذكي في تطوير الخدمة الإسعافية وفقا لأعلى المعايير المعمول بها دوليا، لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، إلى جانب تمكين نظام العمليات من الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغائها، إضافة إلى رسم أفضل المسارات لموقع البلاغ، والربط مع المنشآت الطبية للإعداد والتجهيز لاستقبال الحالات الطارئة.
يذكر أن عدد المنشآت الطبية المربوطة بنظام المسعف الالكتروني في منطقة مكة المكرمة أكثر من 50 منشأة طبية، فيما يبلغ عدد المراكز الإسعافية في منطقة مكة المكرمة أكثر من 95 مركزا إسعافيا مجهزا بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.
الهدف من المسعف الالكتروني:
- تطوير الخدمة الإسعافية وفقا لأعلى المعايير المعمول بها دوليا
- ضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة
- تمكين نظام العمليات من الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية
- استقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاؤها
- رسم أفضل المسارات لموقع البلاغ
- الربط مع المنشآت الطبية للإعداد والتجهيز لاستقبال الحالات الطارئة
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