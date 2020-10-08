شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ مشعل الصباح لاختياره وليا للعهد بالكويت وأوغندا بذكرى الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اختيار أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح له وليا للعهد.

وقال الملك سلمان في برقية بعثها «يسرنا بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ــ أمير دولة الكويت ــ لسموكم وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن نبعث لسموكم تهنئتنا البالغة وأطيب تمنياتنا الأخوية بموفور الصحة والسعادة لسموكم، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسائلين المولى عز وجل لسموكم التوفيق والسداد، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة لولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اختيار أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح له وليا للعهد.

وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ أمير دولة الكويت ـ لسموكم وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات الأخوية، متمنيا لسموكم التوفيق والعون لخدمة بلدكم وشعبكم الشقيق وتحقيق ما يتطلع إليه من الآمال والأهداف الخيرة، متطلعا إلى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في ظل الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمعنا وتزداد رسوخا ومتانة لما فيه خير البلدين الشقيقين، داعيا الله تعالى أن يحفظ للكويت أمنها ورخاءها».

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية أوغندا الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.