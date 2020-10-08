شكرا لقرائتكم خبر التويجري: نتطلع لدعم عمل منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة بكل الوسائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أنه أيا كانت نتائج المنافسة بين بقية المرشحين فإنه يتطلع إلى دعم عمل منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة بكل الوسائل، ووضع خبراته الشخصية في خدمة المنظمة التي تعاني من مشاكل عدة وتجد نفسها اليوم أمام مهمة حساسة، تتعلق ببناء نظام تجاري عالمي، في ظل التحديات التي يتعامل معها العالم، متمنيا للمرشحتين من نيجيريا وكوريا الجنوبية التوفيق في تنافسهما على منصب مدير عام المنظمة، وأن تحقق الفائزة منهما البرنامج الذي يتطلع إليه العالم، كما تقدم بالشكر لمرشحي المملكة المتحدة وكينيا لمشاركتهما في الترشح. وأكد التويجري أن المملكة ستستمر في دعم المنظمة على كل الأصعدة، في ظل إيمانها بدور التجارة الحرة وحاجة كل الشركاء إلى التكاتف والعمل معا خلال الفترة المقبلة.كما شكر منظومة العمل التي ساندته في ترشحه، والتي أثبتت قدرة الجميع على العمل كفريق واحد بشكل مؤسسي في إدارة الحملة بكل تفاصيلها.
وأضاف «كما أعبر عن تقديري لكل الشركاء داخل المملكة وخارجها، الذين عملوا معنا بجهد وصبر خلال الأشهر الماضية، مما أكسبنا خبرات ودروسا مستفادة من هذه التجربة في وجه التحديات المقبلة.
- ثقة القيادة
- حظي محمد التويجري بثقة ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للمنصب، وكان لهذه الثقة والدعم دور مهم في بلوغه مرحلة متقدمة في التنافس على شغل المنصب.
- انسحاب التويجري من المنافسة لا يعني تخليه عن دعم عمل منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة بكل الوسائل، حيث سيضع خبراته الشخصية في خدمة المنظمة التي تعاني من مشكلات عدة.
- يتمنى للمرشحتين التوفيق في تنافسهما على المنصب وأن تحقق الفائزة منهما النجاح الذي يتطلع إليه العالم في التغلب على التحديات الجسيمة التي تواجهها المنظمة.
- ستستمر المملكة في دعم منظمة التجارة العالمية على كل الأصعدة، لإيمانها بدور التجارة الحرة وحاجة كل الشركاء في العالم إلى التكاتف والعمل معا خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر التويجري: نتطلع لدعم عمل منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة بكل الوسائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.