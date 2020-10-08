شكرا لقرائتكم خبر التويجري: نتطلع لدعم عمل منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة بكل الوسائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، على الثقة الغالية والدعم الكبير الذي تشرف به خلال رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أنه أيا كانت نتائج المنافسة بين بقية المرشحين فإنه يتطلع إلى دعم عمل منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة بكل الوسائل، ووضع خبراته الشخصية في خدمة المنظمة التي تعاني من مشاكل عدة وتجد نفسها اليوم أمام مهمة حساسة، تتعلق ببناء نظام تجاري عالمي، في ظل التحديات التي يتعامل معها العالم، متمنيا للمرشحتين من نيجيريا وكوريا الجنوبية التوفيق في تنافسهما على منصب مدير عام المنظمة، وأن تحقق الفائزة منهما البرنامج الذي يتطلع إليه العالم، كما تقدم بالشكر لمرشحي المملكة المتحدة وكينيا لمشاركتهما في الترشح. وأكد التويجري أن المملكة ستستمر في دعم المنظمة على كل الأصعدة، في ظل إيمانها بدور التجارة الحرة وحاجة كل الشركاء إلى التكاتف والعمل معا خلال الفترة المقبلة.

كما شكر منظومة العمل التي ساندته في ترشحه، والتي أثبتت قدرة الجميع على العمل كفريق واحد بشكل مؤسسي في إدارة الحملة بكل تفاصيلها.

وأضاف «كما أعبر عن تقديري لكل الشركاء داخل المملكة وخارجها، الذين عملوا معنا بجهد وصبر خلال الأشهر الماضية، مما أكسبنا خبرات ودروسا مستفادة من هذه التجربة في وجه التحديات المقبلة.